Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку — Finance.ua

Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку Сьогодні 10:03 — Валюта

Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку

Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України провела другий у цьому році регулярний огляд індикатора грошового ринку UONIA та індикаторів валютного ринку (офіційного курсу гривні до іноземних валют, облікової ціни банківських металів та довідкового значення курсу гривні до долара США) та узгодила підходи до запровадження нового бенчмарку валютного ринку.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Існуюча на сьогодні методологія розрахунку UONIA не є ідеальною, однак UONIA зберігає здатність слугувати об’єктивним індикатором грошового ринку, водночас існує потреба в пошуку можливостей удосконалення методології розрахунку UONIA», — сказано в повідомленні.

Зокрема, структурним підрозділам НБУ рекомендовано із залученням міжнародної технічної допомоги продовжити роботу з вивчення таких питань, як розширення бази угод, що включаються до розрахунку індикатора та/або розроблення механізмів для активнішої роботи банків на грошовому ринку.

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«Офіційний / довідковий курс гривні до долара США та методологія їх розрахунку наразі відповідають умовам та потребам ринку. Обсяг торгів на валютному ринку є цілком достатнім, аби мати змогу розраховувати надійні індикатори за курсом гривні до долара США. Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти», — кажуть у Нацбанку.

Одночасно узгоджено підходи до запровадження нового бенчмарку валютного ринку — довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12.00. Він був розроблений на прохання учасників ринку у співпраці з експертом міжнародної технічної допомоги. Рекомендовано здійснювати його розрахунок шляхом множення довідкового курсу гривні до долара США та середнього значення котирувань BFIX дол./євро, розрахованого з 10.30 до 12.00.

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Крім того, визнано за доцільне змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів, застосувавши до розрахунку підходи, аналогічні для розрахунку довідкового курсу гривні до євро станом на 12 годину.

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