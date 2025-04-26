Нацбанк випустив пам’ятну монету до річниці Чорнобильської катастрофи (фото) — Finance.ua
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Нацбанк випустив пам’ятну монету до річниці Чорнобильської катастрофи (фото)

Казна та Політика
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Нацбанк випустив пам’ятну монету до річниці Чорнобильської катастрофи (фото)
Нацбанк випустив пам’ятну монету до річниці Чорнобильської катастрофи (фото)
Національний банк України випустив пам’ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лось європейський» до 39-ї річниці аварії на ЧАЕС. Це п’ята монета із серії, присвяченої відновленню дикої природи Чорнобильського заповідника.
Про це повідомила пресслужба регулятора.

Чому це важливо

Лось європейський — найбільший представник родини оленевих в Україні, занесений до Червоної книги з 2017 року.
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Його повернення до зони відчуження стало символом сили природи і відновлення екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Який вигляд має монета

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лося європейського (елемент оздоблення — тамподрук), над яким угорі — лосиця з малям.
Нацбанк випустив пам’ятну монету до річниці Чорнобильської катастрофи (фото)
На аверсі — в центрі розміщене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого зображення тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
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Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу. Тираж — 40 тисяч штук, з яких половина — у сувенірному пакованні.
Придбати її можна буде з 29 квітня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб'юторами (їх перелік є на сайті НБУ) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.
За матеріалами:
Finance.ua
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