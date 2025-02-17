Нацбанк відсудив у Бахматюка 1,2 мільярда гривень — Finance.ua

Нацбанк відсудив у Бахматюка 1,2 мільярда гривень Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Нацбанк відсудив у Бахматюка 1,2 мільярда гривень

Печерський районний суд міста Києва 30 січня ухвалив рішення про стягнення з ексвласника ПАТ «ВіЕйБі Банк» Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості банку за стабілізаційним кредитом.

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Зазначається, що розгляд цієї справи триває з 2015 року.

«Упродовж цього часу представники Олега Бахматюка та пов’язані з ним компанії своїми діями фактично затягнули судовий процес, водночас намагаючись уникнути виконання зобов’язань за кредитним договором та договором поруки. І хоча крапку в цій справі поки ставити рано, Національний банк у суді першої інстанції успішно відстояв свої права як кредитор і не дозволив Бахматюку ухилитися від відповідальності за невиконані зобов’язання», — наголосили в НБУ.

Зазначається, що у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк уклав з Нацбанком договір про стабілізаційний кредит на 1,2 млрд грн. Бахматюк поручився за повернення банком кредитних коштів та уклав з регулятором договір поруки. Отже, він узяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ, наголошують у відомстві.

Утім, оскільки і банк, і його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, Нацбанк у 2015 році звернувся до суду з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами НБУ до Олега Бахматюка за боргами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива».

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Економічна Правда За матеріалами:

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