Нацбанк остаточно відсудив у Бахматюка 1,8 мільярда — рішення суду Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Нацбанк остаточно відсудив у Бахматюка 1,8 мільярда — рішення суду

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення 1,8 мільярда гривень з колишнього власника банку «Фінансова Ініціатива» Олега Бахматюка на користь Національного банку України.

Таке рішення Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду ухвалив 22 січня, відхиливши касаційну скаргу Бахматюка, повідомляє пресслужба НБУ.

Суд також поновив виконання рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції про стягнення понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку з Бахматюка як поручителя за наданим банку «Фінансова Ініціатива» кредитом рефінансування.

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«Верховний Суд чітко окреслив законність вимог Національного банку та формальність тверджень Олега Бахматюка про те, що він не має обов’язку як поручитель з повернення коштів за кредитом рефінансування», — прокоментував директор Юридичного департаменту Національного банку Олександр Зима.

Нагадаємо, ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» в 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Олег Бахматюк, який був власником зазначеної фінансової установи, в забезпечення повернення банком кредиту рефінансування уклав з Національним банком договір поруки. В такий спосіб він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка. Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн. Київський апеляційний суд постановою від 05 червня 2024 року залишив зазначене рішення без змін.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» за договором рефінансування, відбулося часткове погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива».

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

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