Бахматюк не зміг скасувати рішення суду про стягнення на користь Нацбанку 1,8 мільярда — Finance.ua
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Бахматюк не зміг скасувати рішення суду про стягнення на користь Нацбанку 1,8 мільярда

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Бахматюк не зміг скасувати рішення суду про стягнення на користь Нацбанку 1,8 мільярда
Бахматюк не зміг скасувати рішення суду про стягнення на користь Нацбанку 1,8 мільярда
Київський апеляційний суд 5 червня відмовив у задоволенні апеляційної скарги ексвласника банку «Фінансова Ініціатива» Олега Бахматюка та залишив без змін рішення суду першої інстанції про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Національного банку.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.
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Після рішення апеляційного суду НБУ може розпочати процедуру примусового стягнення коштів з Бахматюка в межах виконавчого провадження, зазначається у повідомленні.
Кошти НБУ планує спрямувати на погашення боргу банку «Фінансова Ініціатива» за кредитом рефінансування.
Банк «Фінансова ініціатива» у 2014 році уклав з НБУ договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на 2 млрд грн. Як зазначає регулятор, Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань з повернення кредитних коштів та уклав з НБУ договір поруки. Оскільки і банк, і його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, НБУ у 2017 році звернувся до Печерського районного суду Києва з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості.
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За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого поручителями в забезпечення виконання зобов’язань банку «Фінансова ініціатива» за договором рефінансування, відбулося погашення заборгованості за кредитом майже на 200 млн грн.
Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами НБУ до Бахматюка за боргами «ВіЕйБі Банку» та Банку «Фінансова Ініціатива». Загальна сума заборгованості, яку НБУ стягує в судовому порядку з Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.
За матеріалами:
Forbes.ua
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