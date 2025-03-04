Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф — Finance.ua

Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф

Національний банк України відкликав ліцензію у фінансової компанії ТОВ «ФК «Фінуніверсал» через її зв’язки з російською федерацією.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Згідно з інформацією, НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії через те, що ділова репутація компанії була визнана неналежною. Раніше, 16 грудня 2024 року, Національний банк визначив, що репутація ТОВ «ФК «Фінуніверсал» і її власників — ТОВ «Укрдонінвест» та Віталія Кропачова — є неналежною. Зокрема, НБУ отримав підтвердження від спеціальних державних органів, що Кропачов має громадянство рф.

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Компанія ж надала НБУ недостовірну інформацію, заявивши, що Кропачов не є громадянином росії та не має податкового резидентства цієї країни.

Відповідне рішення було ухвалено Комітетом з нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг 3 березня 2025 року.

Нагадаємо, раніше Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

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