Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф — Finance.ua

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Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф

Фондовий ринок
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Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф
Нацбанк відкликав ліцензію у фінустанови через зв’язки з рф
Національний банк України відкликав ліцензію у фінансової компанії ТОВ «ФК «Фінуніверсал» через її зв’язки з російською федерацією.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Згідно з інформацією, НБУ ухвалив рішення про відкликання ліцензії через те, що ділова репутація компанії була визнана неналежною. Раніше, 16 грудня 2024 року, Національний банк визначив, що репутація ТОВ «ФК «Фінуніверсал» і її власників — ТОВ «Укрдонінвест» та Віталія Кропачова — є неналежною. Зокрема, НБУ отримав підтвердження від спеціальних державних органів, що Кропачов має громадянство рф.
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Компанія ж надала НБУ недостовірну інформацію, заявивши, що Кропачов не є громадянином росії та не має податкового резидентства цієї країни.
Відповідне рішення було ухвалено Комітетом з нагляду та регулювання небанківських фінансових послуг 3 березня 2025 року.
Нагадаємо, раніше Національний банк у межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні. Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
За матеріалами:
Finance.ua
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