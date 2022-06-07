Нацбанк спрогнозував ціни на пальне — Finance.ua

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Нацбанк спрогнозував ціни на пальне

Вчора 12:02Енергетика
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Нацбанк спрогнозував ціни на пальнеНацбанк спрогнозував ціни на пальне
Національний банк очікує на стабілізацію цін на паливному ринку.
Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді за травень.
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«Основні причини дефіциту — руйнація російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика», — йдеться в огляді.
Нацбанк спрогнозував ціни на пальне
Регулятор нагадує, що 17 травня Кабмін відмовився від державного регулювання цін на пальне, аби оператори могли наситити ринок нафтопродуктів.
Нацбанк спрогнозував ціни на пальне
«Водночас світові ціни на нафту залишаються високими — зросли до 121 долара за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні», — вважають у НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося та коли він закінчиться

За матеріалами: Корреспондент.net
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