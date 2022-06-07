Нацбанк спрогнозував ціни на пальне — Finance.ua

Нацбанк спрогнозував ціни на пальне

Вчора 12:02 — Енергетика

Нацбанк спрогнозував ціни на пальне

Національний банк очікує на стабілізацію цін на паливному ринку.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді за травень.

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«Основні причини дефіциту — руйнація російськими загарбниками паливної інфраструктури та НПЗ, блокування портів, дорожча та триваліша логістика», — йдеться в огляді.

Регулятор нагадує, що 17 травня Кабмін відмовився від державного регулювання цін на пальне, аби оператори могли наситити ринок нафтопродуктів.

«Водночас світові ціни на нафту залишаються високими — зросли до 121 долара за барель. Як наслідок, очікується стабілізація цін на пальне, проте на високому рівні», — вважають у НБУ.

Довідка Finance.ua:

ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.

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