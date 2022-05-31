Польща вже не постачає Україні пальне безкоштовно — Finance.ua

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Польща вже не постачає Україні пальне безкоштовно

Вчора 01:22Енергетика
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Польща вже не постачає Україні пальне безкоштовноПольща вже не постачає Україні пальне безкоштовно
Польща припинила безоплатні поставки пального в Україну, які здійснювала на початку російського вторгнення та після бомбардування Кременчуцького нафтопереробного заводу. Наразі це комерційні поставки компанії Orlen.
Про це в інтерв’ю BiznesAlert заявила міністр енергетики та кліматичних змін Польщі Анна Москва.
"На початку війни і після бомбардування НПЗ ми безкоштовно відправляли це паливо. Наразі це комерційні поставки Orlen, що доклали великих логістичних зусиль.
Зазвичай ці поставки відбуваються трубопроводами, тому довелося створювати нові канали постачання", — сказала вона.
За її словами, польські нафтові компанії «добре» працюють в Україні, а безкоштовне постачання палива було «реакцією на кризову ситуацію»
У травні міністерства інфраструктури України та Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Крім того, віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками перемовин із міністеркою клімату та довкілля Анною Москвою 18 травня домовилися, що Польща передасть зі своїх запасів Україні 25 тисяч тонн бензину для насичення ринку пального на тлі його дефіциту.
За матеріалами: Економічна Правда
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