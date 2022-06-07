На київських АЗС знову є бензин — Finance.ua

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На київських АЗС знову є бензин

Вчора 10:27Фондовий ринок
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На київських АЗС знову є бензинНа київських АЗС знову є бензин
Ситуація з паливом в Україні почала поліпшуватися. Черги на заправках як і раніше є, але бензин можна купити по 50-52 гривні за літр, дизпаливо по 55-58 гривень.
Зокрема, бензин можна купити на київських заправках мережі WOG. Крім того, продають паливо на кількох АЗС мережі ОККО. Є бензин і в мережі KLO, а також на Shell, Socar і заправках групи «Приват».

Скільки коштує бензин

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн зазначив, ситуація з паливом поліпшується з кожним днем, а дефіцит поступово зникає. «Це не ситуація трьох тижнів тому, коли не було нічого», — сказав він, зазначивши, що черги на заправках все ще є.
За його словами, говорити про те, що дефіцит повністю подоланий, поки не доводиться. «Пожвавлення є, але криза ще далеко не подолана», — сказав він.
Куюн зазначив, що мережі в основному працюють з корпоративними клієнтами і продають бензин за талонами, проте Приватні клієнти також мають можливість його купити.
За його даними, вартість бензину А-95 в Києві становить 50-52 гривні за літр, дизельного палива — 55-58 гривень.

Проблеми з логістикою

Куюн зазначив, що ситуація по Україні неоднорідна. Паливо є в західних регіонах, а на сході в деяких районах бензину немає зовсім.
Додатковою проблемою у вирішенні паливної кризи є дефіцит в країнах Європи і неготовність до того, щоб збільшити поставки в Україну.
Однак, за його словами, ситуація поліпшується і компанії налагоджують логістику поставок.

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За матеріалами: Економічна Правда
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