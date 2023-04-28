Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023 — Finance.ua
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Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023

Казна та Політика
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Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023
У четвер, 27 квітня, Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як зазначав Голова НБУ Андрій Пишний, це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до Держбюджету.
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«В умовах війни — це вагомий внесок в посилення обороноздатності нашої країни та наближення Перемоги», — зазначив Пишний.
Нагадаємо, 24 квітня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік.
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За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.
Ця сума традиційно, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», частково спрямовується до Держбюджету, а частково — в загальні резерви Національного банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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