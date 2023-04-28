Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023 — Finance.ua

Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023 Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Нацбанк перерахував 72 млрд грн прибутку до бюджету-2023

У четвер, 27 квітня, Національний банк перерахував до Державного бюджету України майже 72 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначав Голова НБУ Андрій Пишний, це найбільша в історії Національного банку сума частини прибутку до розподілу, яку скеровано до Держбюджету.

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«В умовах війни — це вагомий внесок в посилення обороноздатності нашої країни та наближення Перемоги», — зазначив Пишний.

Нагадаємо, 24 квітня Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність регулятора за 2022 рік.

За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн.

Ця сума традиційно, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», частково спрямовується до Держбюджету, а частково — в загальні резерви Національного банку.

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