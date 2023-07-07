Нацбанк фіксує подальше зростання ставок за гривневими депозитами — Finance.ua

Нацбанк фіксує подальше зростання ставок за гривневими депозитами Сьогодні 15:01 — Кредит&Депозит

Нацбанк фіксує подальше зростання ставок за гривневими депозитами

Процентні ставки за строковими гривневими депозитами продовжують зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію.

Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді за липень 2023 року, повідомляє пресслужба НБУ.

«Процентні ставки за строковими гривневими депозитами надалі зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Як результат, зросла схильність до заощаджень у національній валюті та сформувалася тенденція до зростання обсягів та частки строкових вкладів фізичних осіб. Поліпшення строкової структури депозитів і надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції», — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також зазначають, що співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку практично не змінилося, як за операціями клієнтів, так і за власними операціями банків.

Інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти у червні дещо зменшилися порівняно з травнем. Відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні.

Нагадаємо, у січні-березні 2023 року в середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла до 13,9% річних, а тримісячних — до 12,4% річних.

Довідка Finance.ua:

українські банки продовжують підвищувати ставки за депозитами для населення. Прибутковість гривневих вкладів вже можна порівняти з рівнем очікуваної інфляції;

у Національному банку спостерігають значне сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що вказує на зменшення популярності такого інструменту серед населення.

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Укрінформ За матеріалами:

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