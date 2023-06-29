У Нацбанку заявили про втрату популярності валютних вкладів — Finance.ua

У Нацбанку заявили про втрату популярності валютних вкладів Сьогодні 08:29 — Кредит&Депозит

У Нацбанку заявили про втрату популярності валютних вкладів

У Національному банку спостерігають значне сповільнення припливу нових депозитів в іноземній валюті, що вказує на зменшення популярності такого інструменту серед населення.

«Із стабілізацією валютного ринку та скороченням спредів між готівковим та офіційним валютним курсом, населення втрачає мотиви купляти безготівкову валюту на депозити. Крім того, з огляду на підвищення депозитних ставок строкові вклади в гривні виглядають привабливішими за валютні. Тож завершення строків старих вкладів та значне сповільнення припливу нових визначили тенденцію до зниження обсягів строкових депозитів в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що з поточних рахунків населення кошти не забирає. Внаслідок цього обсяги фондування від населення в іноземній валюті для банків майже не змінилися.

Як і раніше, більшість цих коштів банки зберігають у високоліквідних активах, адже валютного кредитування майже немає. Тож банки не зацікавлені у нарощуванні валютних вкладів і зберігають ставки за ними майже на нулі, пояснили в НБУ.

Водночас додаткових ризиків ліквідності для банків ця складова фондування не створює.

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Укрінформ За матеріалами:

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