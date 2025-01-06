Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні — Finance.ua

Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні Сьогодні 12:12 — Валюта

Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні

Попит на валюту різко знизився на початку 2025 року. Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Про це повідомляє НБУ

Читайте також Українці у грудні купили валюти на понад 2,9 млрд доларів

НБУ протягом тижня 30 грудня 2024 року — 3 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 744,10 млн доларів. Це у 2,2 раза менше, ніж рекордний обсяг від початку війни тижнем раніше — 1,625 млрд доларів.

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Читайте також Яку валюту визнали найуспішнішою у 2024 році

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекриє інтервенції на міжбанку.

Довідка Finance.ua:

У грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.

Якщо вам не вистачає грошей до зарплати, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.