Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні

Валюта
66
Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні
Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні
Попит на валюту різко знизився на початку 2025 року. Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.
Про це повідомляє НБУ.
Читайте також
НБУ протягом тижня 30 грудня 2024 року — 3 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 744,10 млн доларів. Це у 2,2 раза менше, ніж рекордний обсяг від початку війни тижнем раніше — 1,625 млрд доларів.
Нацбанк більш ніж удвічі скоротив витрати на підтримку гривні
Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.
Читайте також
Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекриє інтервенції на міжбанку.

Довідка Finance.ua:

  • У грудні 2024 року населення України придбало у банках валюти на 2,936 млрд доларів (в еквіваленті), тоді як продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,633 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 1,303 млрд доларів.
Якщо вам не вистачає грошей до зарплати, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.