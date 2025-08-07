НАБУ викрило топпосадовців Мін’юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАБУ викрило топпосадовців Мін’юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель

Кримінал
45
НАБУ викрило топпосадовців Мін’юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель
НАБУ викрило топпосадовців Мін’юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель, Фото: nabu.gov.ua
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння державними коштами в Міністерстві юстиції.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинні начальник та заступник начальника управлінь міністерства, а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.
Читайте також
За результатами слідства, бенефіціар ТОВ розробив план, за яким посадовці Мін’юсту організували внесення змін до кошторису на 2021 рік, щоб забезпечити закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу.
Керівники компанії підготували технічне завдання, вказавши у ньому специфічні вимоги до обладнання, яке саме їхнє підприємство і мало постачати. Це дозволило усунути потенційних конкурентів.
Щоб обґрунтувати завищену вартість послуг, на адресу ТОВ та інших компаній надіслали запити з пропозицією надати комерційні пропозиції. У відповідь надійшли «потрібні» документи, які стали підставою для оголошення тендеру.
Читайте також
Це стало підставою для початку торгів. Аби вони відбулися, учасники схеми забезпечили формальну участь ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ.
Як наслідок, міністерство уклало з ТОВ договір, за яким отримало послуги за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 млн грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Начальнику управління Міністерства юстиції України додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems