НАБУ викрило топпосадовців Мін’юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель — Finance.ua

НАБУ викрило топпосадовців Мін'юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель

НАБУ викрило топпосадовців Мін’юсту на незаконному заволодінні 10 млн гривень під час закупівель, Фото: nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння державними коштами в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Серед підозрюваних колишній державний секретар Мін’юсту, чинні начальник та заступник начальника управлінь міністерства, а також бенефіціарний власник і двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

За результатами слідства, бенефіціар ТОВ розробив план, за яким посадовці Мін’юсту організували внесення змін до кошторису на 2021 рік, щоб забезпечити закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу.

Керівники компанії підготували технічне завдання, вказавши у ньому специфічні вимоги до обладнання, яке саме їхнє підприємство і мало постачати. Це дозволило усунути потенційних конкурентів.

Щоб обґрунтувати завищену вартість послуг, на адресу ТОВ та інших компаній надіслали запити з пропозицією надати комерційні пропозиції. У відповідь надійшли «потрібні» документи, які стали підставою для оголошення тендеру.

Це стало підставою для початку торгів. Аби вони відбулися, учасники схеми забезпечили формальну участь ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ.

Як наслідок, міністерство уклало з ТОВ договір, за яким отримало послуги за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 10 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Начальнику управління Міністерства юстиції України додатково інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

