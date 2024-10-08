НАБУ і САП підтримали законопроєкт про угоду зі слідством замість того, який дозволяв «відкупитися» за корупцію — Finance.ua
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НАБУ і САП підтримали законопроєкт про угоду зі слідством замість того, який дозволяв «відкупитися» за корупцію

Казна та Політика
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НАБУ і САП підтримали законопроєкт про угоду зі слідством замість того, який дозволяв «відкупитися» за корупцію
НАБУ і САП підтримали законопроєкт про угоду зі слідством замість того, який дозволяв «відкупитися» за корупцію
Антикорупційні органи підтримали законопроєкт № 12 039, який удосконалює угоди зі слідством у справах про корупцію. Цей законопроєкт зареєстрували після скандалу із законопроєктом № 11 340, який вважали таким, що дозволяє корупціонерам «відкупитися» за свій злочин.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).
Так, новий законопроєкт дозволяє підозрюваним у корупції, які надали викривальні свідчення та підтвердили їх доказами, а також повністю або частково відшкодували збитки, отримати більш м’яке покарання у вигляді позбавлення волі, ніж це передбачено законом.
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Крім того, слідство та підозрюваний можуть укласти угоду у вигляді штрафів та конфіскації майна. Водночас законопроєкт забороняє укладати угоду з організатором корупційного злочину, якщо той не погоджується викрити іншого організатора.
Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 11 340, який міг дозволити підозрюваним у корупційних злочинах посадовцям іти на угоду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення.
Активісти та громадські діячі вказували, що цей законопроєкт дозволить підозрюваним у корупції просто відкупитися за скоєний злочин.
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Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія казав, що ухвалення цього закону є одним із зобов’язань України перед партнерами в ЄС. Він також розповідав, що щодо законопроєкту надходили зауваження від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.
Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у положенні законопроєкту «корупціогенний фактор». Зокрема, він начебто створює умови за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних правопорушеннях «можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини».
За матеріалами:
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