Уряд схвалив законопроєкт про захист військових — викривачів корупції
Кабмін схвалив законопроєкт, який надає право військовослужбовцям, у разі виявлення можливих фактів корупційних правопорушень, надсилати повідомлення про це до уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції. Також, згідно із законопроєктом, військовий має право на свій розсуд вибирати канали повідомлення про можливі факти корупції.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Законопроєктом пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, якими надати право військовослужбовцям, у разі виявлення можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції» надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції», — написав Мельничук.
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Також пропонується надати право військовослужбовцям з числа викривачів вільного обрання каналів повідомлення про можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції», та привести окремі положення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у відповідність до положень ЗУ «Про національну безпеку України».
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