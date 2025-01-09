На Житомирщині громаді повернуть понад сотню гектарів сільгоспземель вартістю 2,3 млн грн — Finance.ua
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На Житомирщині громаді повернуть понад сотню гектарів сільгоспземель вартістю 2,3 млн грн

Казна та Політика
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На Житомирщині громаді повернуть понад сотню гектарів сільгоспземель вартістю 2,3 млн грн
На Житомирщині громаді повернуть понад сотню гектарів сільгоспземель вартістю 2,3 млн грн
На Житомирщині до комунальної власності Курненської сільської ради витребувано 103 га землі, які незаконно перебували у приватній власності товариства. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Мова йде про 30 земельних ділянок сільськогосподарського призначення вартістю 2,3 млн грн, що у Житомирському районі.
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У січні 2023 року місцеве сільгосппідприємство на значний масив землі зареєструвало за собою право приватної власності.
Встановлено, що такі дії вчинено незаконно, без правовстановлюючих документів. Фактично товариство використало державний акт на право колективної власності на землю колишнього КСП від 1995 року.
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Це суперечить Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», відповідно до якого, землі такої категорії належать до комунальної власності сільської ради.
Прокурори звернулися до Господарського суду Житомирської області та довели протиправність дій сільгосппідприємства.
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Після набрання рішенням суду законної сили окружної прокуратурою буде вжито заходів щодо його реального виконання.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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