0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Закарпатті встановлюють бетонні блоки біля кордону — причини

156
На Закарпатті встановлюють бетонні блоки біля кордону — причини
На Закарпатті встановлюють бетонні блоки біля кордону — причини
На Закарпатті біля пунктів пропуску встановлять бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через держкордон.
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише РБК- Україна.
Він зазначив, що останнім часом спроби прорватися через кордон не поодинокі, і досить часто окремі громадяни вже перебуваючи в пунктах пропуску або ще на під’їзді до них, намагаються прорватися через кордон, в тому числі пошкодивши шлагбауми.
Читайте також
«Державна прикордонна служба з тими органами, які відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно проводять роботу для того, щоб унеможливлювати такі дії», — зазначив Демченко.
За його словами, прикордонники спільно зі Службою розвитку та відновлення інфраструктури Закарпатської ОВА вживають додаткових заходів безпеки на автошляхах, що ведуть до пунктів пропуску.
Встановлюються засоби, які змушують транспортні засоби знижувати швидкість.
Читайте також
Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems