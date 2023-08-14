На Закарпатті стартувало будівництво сухого порту для постачання українського зерна в Італію — Finance.ua

На Закарпатті стартувало будівництво сухого порту для постачання українського зерна в Італію Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

На Закарпатті стартувало будівництво сухого порту для постачання українського зерна в Італію

На Закарпатті в селі Горонда Мукачівської громади за сприяння Міністерства економіки Італії побудують мультимодальний логістичний центр для нарощування експорту зернових до цієї країни.

Про це повідомляє «Бізнес.Район».

Згідно з повідомленням, міністр економіки Італії Адольфо Урсо об'єднав довкола цього проєкту італійські бізнес-кола, де залучені і залізниця, і власники італійських портів у Венеції, Вероні, Трієсті. Міністр запропонував їм приєднатися та стати одним із засновників цього терміналу.

Підприємство побудують на базі вузькоколійки європейського зразка. Сухий порт, що проходитиме залізницею, сполучить Україну з італійськими містами, а звідти вітчизняна продукція потраплятиме й до інших країн світу.

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«Ми шукали якусь логістичну платформу з географічно зручним розташуванням, щоб обов’язково була присутня широка й вузька колія. У нас на Закарпатті вузькі колії є у Чопі, Мукачеві й на станціях Батьово та Страбичево. Усюди, крім страбичівської, уже працював приватний бізнес. Тому ми вирішили відновити нашу вузькоколійку. Йдеться про зарослі чагарником порожні території», — зазначає голова Горондівської громади Іван Туряниця.

Під будівництво сухого порту громада виділить понад 40 га землі.

Проєкт має стати регіональним хабом, що надаватиме інтермодальну логістику й можливість зберігання зерна, рослинної олії та контейнерів.

Термінал буде зосереджений на контейнерній логістиці для максимальної інтеграції в логістичну культуру Європи. Це значно знизить вартість самої логістики.

Термінал має доступ до трьох вузькоколійних залізниць — Словаччини, Угорщини та Румунії. Це дає йому змогу диверсифікувати свої логістичні маршрути з виходом до Італії, 930 км від міста Трієст.

Завдяки перевантажувальним можливостям із широкої колії (1520 мм) на вузьку (1435 мм), а також складським приміщенням і контейнерним рішенням, проєкт поліпшить потік українського зерна та соняшникової олії до Європейського Союзу.

Італійській стороні цікава така співпраця, оскільки вона закуповує в Україні багато пшениці, зокрема твердих сортів, кукурудзи, ріпаку. Інвестуючи в схожі проєкти, італійці зможуть знайти вигідні позиції і для себе.

Крім того, під час презентації проєкту сухого порту Goronda Platform у Римі італійці також анонсували й інші спільні проєкти. Йдеться про постачання італійського обладнання для відновлюваної енергетики, розмінування сільгоспугідь за допомогою сільгосптехніки, доступ України до італійських інновацій у сфері фармації, модернізацію закладів охорони здоров’я та реабілітації, програми в аерокосмічній галузі, відновлення шкіл і лікарень у Києві, Одесі та Сумах, захист культурної спадщини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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