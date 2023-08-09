У Польщі заговорили про збільшення експорту українського зерна через Балтійське море — Finance.ua

У Польщі заговорили про збільшення експорту українського зерна через Балтійське море Сьогодні 20:21 — Аграрний ринок

У Польщі заговорили про збільшення експорту українського зерна через Балтійське море

Польща закликала Європейський Союз допомогти збільшити пропускну спроможність портів, щоб дозволити більше поставок українського зерна через Балтійське море.

Про це пише Bloomberg.

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса, експорт українських зернових через польські порти в червні зріс до 260 тисяч тонн. Що понад вдвічі більше, ніж раніше цього року. Імовірно, цей показник зросте, оскільки вихід росії з Чорноморської зернової угоди змусить Україну шукати альтернативні маршрути.

«Нам потрібно допомогти Україні, і ми це розуміємо. Ми думаємо про будівництво портів, які будуть виключно для транспортування зерна, так звані агропорти», — сказав Телюс.

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Він зазначив, що Польща вже веде переговори з сусідньою Литвою про перенесення фітосанітарного контролю зі свого кордону до литовських портів, що має на меті прискорити транзит українського зерна.

Телус повторив, що Польща не скасовує внутрішню заборону на продаж українського зерна, котрий наразі діє до середини вересня.

«Потрібно будувати реальні коридори солідарності, якими українська продукція буде йти вглиб Європи», — сказав він.

Хоча перенасичення, спричинене різким зростанням імпорту зерна з України на початку цього року, тепер ліквідовано, Телус очікує, що зерносховища швидко заповняться, оскільки ціни залишаються низькими, поки польські фермери збирають цьогорічний урожай.

«Зняття заборони було б можливим лише в тому випадку, якщо б у Польщі почало вичерпуватися зерно», — сказав він, додавши, що такого ризику немає.

Довідка Finance.ua:

17 липня росія вийшла із зернової угоди, заявивши при цьому, що кораблі в Чорному морі будуть вважати такими, що перевозять військові вантажі;

у зв‘язку з зупинкою зернової угоди у липні Україні вдалося експортувати 3,7 млн тонн аграрної продукції, що на 29% менше аналогічного показника попереднього місяця. Зокрема, до закриття «зернового коридору» даним каналом за липень було експортовано лише 292 тис. тонн.

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УНІАН За матеріалами:

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