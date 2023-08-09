росія створює тіньовий флот зерновозів — Reuters — Finance.ua
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росія створює тіньовий флот зерновозів — Reuters

Світ
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росія створює тіньовий флот зерновозів — Reuters
росія створює тіньовий флот зерновозів — Reuters
росія дедалі більше покладається на тіньовий флот для експорту зерна, використовуючи зазвичай старі судна, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, відсутність кораблів у рф та скорочення діяльності в країні-агресорі західних зернотрейдерів збільшують витрати на транспортування російської пшениці. Однак москва збирається експортувати близькі до рекордних обсяги, а наявний у неї флот зернових суден значно нижчий за потреби.
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Щонайменше три великі судновласники відмовилися від будь-яких контактів із рф вже з лютого 2022 року, а страховики кажуть, що російські термінали та порти часто не можуть пройти перевірку на відсутність зв’язку із підсанкційними особами.
З 1 липня 2023 року з росією перестали працювати великі трейдери Louis Dreyfus, Viterra та Cargill (останній, щоправда, стверджує, що продовжить працювати з рф). Тож, москва почала фрахтувати судна у невеликих судновласників, не пов’язаних із цими трейдерами.
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Reuters також вказує, що у грудні 2022 року в міністерстві сільського господарства росії оголосили план побудови флоту з 61 нового судна, посилаючись на «санкційний тиск і відмову міжнародних перевізників співпрацювати». Проте, досі невідомо про жодні замовлення.
Зараз у росії є 31 зерновоз. Більшість із них старі та невеликі, тож у найближчому майбутньому країні доведеться фрахтувати іноземні судна у тих, хто погодиться з нею працювати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
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