JPMorgan припинив обробляти платежі за експорт російського зерна — Finance.ua

JPMorgan припинив обробляти платежі за експорт російського зерна Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Американський банк JPMorgan цього тижня припинив обробку платежів російського «Россельхозбанку», який знаходиться під санкціями Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це заявила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

«Прямий канал, встановлений між „Россельхозбанком“ та американським JP Morgan, який у західних столицях та ООН намагалися подати як робочу альтернативу SWIFT, був закритий 2 серпня», — сказала Захарова, коментуючи заяву держсекретаря США про «чорноморську ініціативу».

Відновлення підключення «Россельхозбанку» до міжнародної платіжної системи SWIFT було однією з вимог рф для продовження «зернової угоди».

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен 3 серпня заявив, що міжнародна спільнота зацікавлена у забезпеченні світового ринку продовольством, тож відновлення Чорноморської зернової ініціативи є одним з інструментів для того, щоб їжа була доступною, а ціни на неї - низькими.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.