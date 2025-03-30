На європейський ринок виходить новий електричний ліфтбек від Mazda (фото) — Finance.ua

На європейський ринок виходить новий електричний ліфтбек від Mazda (фото) Сьогодні 04:03 — Технології&Авто

На європейський ринок виходить новий електричний ліфтбек від Mazda (фото), Фото: Mazda

Нова Mazda 6e надходить у продаж в Європі. Модель четвертого покоління коштує від 44 900 до 46 500 євро і зазнала суттєвих змін.

Її подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Річ у тім, що нова Mazda 6e є електрокаром. До того ж, тепер це не передньопривідний седан, а задньопривідний ліфтбек. 4,9-метрове авто вирізняється обтічним клиновидним дизайном, а от його передня частина витримана у традиційному стилі Mazda.

Фото: Mazda

У салоні Mazda 6 2025 встановили цифровий щиток приладів і великий 14,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Авто має 330-літровий задній та 70-літровий передній багажники.

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Електромобіль Mazda 6e на європейському ринку доступний у двох версіях, які відрізняються не лише оснащенням, а й силовою установкою. Базовий варіант отримав 258-сильний мотор та батарею ємністю 68,8 кВт∙год. Він стартує до сотні за 7,6 с і здатен проїхати 479 км без підзарядки.

Фото: Mazda

Початкова комплектація Mazda 6e включає панорамний дах, електропривід крісел, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки та акустику Sony з 14 динаміками.

Топова версія додає оздоблення шкірою Nappa та деревом. Мотор у неї дещо слабший (245 к. с.), тому розгін до 100 км/год займає 7,8 с. Зате завдяки більшій батареї на 80 кВт∙год запас ходу складає 552 км.

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