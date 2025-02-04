Новий електрокросовер Mazda стане «зеленою» альтернативою CX-5 (фото) — Finance.ua
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Новий електрокросовер Mazda стане «зеленою» альтернативою CX-5 (фото)

Технології&Авто
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Новий електрокросовер Mazda стане «зеленою» альтернативою CX-5 (фото)
Новий електрокросовер Mazda стане «зеленою» альтернативою CX-5 (фото)
Mazda розширить свою лінійку електромобілів — до нової «шістки» приєднається компактний кросовер. Його презентують наприкінці нинішнього року, а в 2026 році електрокар вийде на ринок.
Про це повідомляє сайт L’Argus.
Новий електрокросовер Mazda буде серійною версією концепту Arata, який презентували на Пекінському автосалоні 2024 року разом із Mazda 6e.
Новий електрокросовер Mazda стане «зеленою» альтернативою CX-5 (фото)
Кросовер Mazda Arata вирізняється стрімким гранчастим дизайном із довгим капотом та високою віконною лінією. У нього тоненькі світлодіодні фари, а оформлення передньої частини імітує традиційну решітку радіатора Mazda.
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Електромобіль Mazda збудують на тій же платформі, що й модель 6e (її розробили разом із Changan). Модель стане електричною альтернативою Mazda CX-5. Її виготовлятимуть в Китаї, але планується експорт у Європу.
Новий електрокросовер Mazda стане «зеленою» альтернативою CX-5 (фото)
Очікується, що в Mazda 6e запозичать і силові установки. Це значить, що електрокросовер отримає версії потужністю 245 і 258 к. с. із батареями на 68,8 та 80 кВт∙год. Найбільш «дальнобійний» варіант зможе проїхати понад 500 км без підзарядки.
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