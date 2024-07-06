На тлі знижок Apple збільшила поставки iPhone до Китаю — Finance.ua

На тлі знижок Apple збільшила поставки iPhone до Китаю Сьогодні 23:16 — Фондовий ринок

На тлі знижок Apple збільшила поставки iPhone до Китаю

Поставки iPhone в Китай у травні зросли на 40% порівняно з травнем минулого року. Це зростання зумовлене значними знижками від великих ритейлерів перед червневим шопінг-фестивалем.

Про це пише Bloomberg.

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Загалом поставки смартфонів до Китаю за цей період зросли більш ніж на 13%, свідчать розрахунки Bloomberg.

При цьому поставки іноземних брендів, серед яких Apple становить переважну більшість, зростали майже вчетверо швидше.

За останніми даними Китайської академії інформаційно-комунікаційних технологій, на частку іноземних смартфонів припало трохи більше 5 млн пристроїв.

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Поставки iPhone у КНР почали відновлюватися приблизно в березні, а у квітні підскочили більш ніж на 50%, зазначає агентство.

Частково це пояснюється тим, що Apple та її китайські ритейлери знижують ціни з початку 2024 року. До цього, як пише Bloomberg, Apple пережила падіння продажів, поступившись часткою ринку компанії Huawei.

У квітні агентство з посиланням на дані Counterpoint Research повідомляло, що продажі iPhone в Китаї в першому кварталі впали на 19% і показали найгірший результат за квартал з ковідного 2020 року.

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Тоді Bloomberg писав, що Apple опустилася на китайському ринку на третє місце, її випередили марки Vivo і Honor. При цьому в першому кварталі 2023 року американська компанія лідирувала з 19,7% продажів.

Крім цього, у квітні Reuters із посиланням на дані дослідницької компанії IDC писав, що Apple поступилася південнокорейській Samsung лідерством у світових продажах смартфонів.

У перші три місяці 2024 року частка південнокорейської компанії на світовому ринку досягла 20,8%. На частку Apple припало 17,3% світових продажів смартфонів.

Економічна Правда За матеріалами:

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