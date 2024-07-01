Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі — Finance.ua

Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі Сьогодні 01:44 — Технології&Авто

Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі

Apple Vision Pro, нова гарнітура від Apple, офіційно стала доступною для покупки в Китаї, Японії та Сінгапурі.

Про це повідомляє The Verge.

Нарешті стався міжнародний запуск пристрою, що раніше був доступний лише в США.

«Apple Vision Pro прибув до магазинів Apple Store по всьому материковому Китаю, Гонконгу, Японії та Сінгапуру. Vision Pro безперешкодно поєднує цифровий контент з фізичним світом, щоб забезпечити потужний просторовий досвід, який перетворює спосіб роботи людей, співпраці, підключення, повторного перегляду спогадів, розваг та багато іншого», — заявили, а Apple.

Гарнітура також з’явиться в продажу в Німеччині, Франції, Австралії, Великобританії та Канаді 12 липня.

Клієнти можуть відвідати Apple Store онлайн, щоб забронювати особисту демонстрацію Apple Vision Pro і випробувати пристрій на власному досвіді.

Speka За матеріалами:

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