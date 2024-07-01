Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі

Технології&Авто
22
Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі
Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі
Apple Vision Pro, нова гарнітура від Apple, офіційно стала доступною для покупки в Китаї, Японії та Сінгапурі.
Про це повідомляє The Verge.
Нарешті стався міжнародний запуск пристрою, що раніше був доступний лише в США.
«Apple Vision Pro прибув до магазинів Apple Store по всьому материковому Китаю, Гонконгу, Японії та Сінгапуру. Vision Pro безперешкодно поєднує цифровий контент з фізичним світом, щоб забезпечити потужний просторовий досвід, який перетворює спосіб роботи людей, співпраці, підключення, повторного перегляду спогадів, розваг та багато іншого», — заявили, а Apple.
Apple Vision Pro вийшов в Китаї, Японії та Сингапурі
Гарнітура також з’явиться в продажу в Німеччині, Франції, Австралії, Великобританії та Канаді 12 липня.
Клієнти можуть відвідати Apple Store онлайн, щоб забронювати особисту демонстрацію Apple Vision Pro і випробувати пристрій на власному досвіді.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.