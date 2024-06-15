iOS 18 покаже час, навіть якщо iPhone розряджений — Finance.ua

iOS 18 покаже час, навіть якщо iPhone розряджений Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

iOS 18 покаже час, навіть якщо iPhone розряджений

iOS 18 розширює можливості iPhone щодо відображення часу. Тепер, навіть коли ваш смартфон розряджений і вимкнений, ви зможете побачити час на екрані.

Ця нову функцію, помічену користувачем Reddit, дозволяє завжди бачити час у рядку стану вашого iPhone.

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Раніше подібна можливість була доступна на Apple Watch, які можуть показувати час навіть після розрядки акумулятора.

Ця функція з’явилася після того, як у iOS 15 була додана підтримка відстеження розташування iPhone через «Локатор», навіть коли він розряджений або вимкнений.

Незважаючи на те, що на перший погляд це незначна зміна, вона виявиться корисною для людей, які можуть виявитися далеко від дому, тоді як їх iPhone розрядиться.

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