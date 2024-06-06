Apple інтегрує ChatGPT в операційну систему iPhone — Bloomberg Сьогодні 04:03 — Технології&Авто

Apple інтегрує ChatGPT в операційну систему iPhone — Bloomberg

Apple планує наступного тижня оголосити про угоду між компанією та OpenAI про інтеграцію ChatGPT в операційну систему iPhone.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Apple, прагнучи наздогнати втрачене в галузі ШІ, уклала партнерську угоду про інтеграцію ChatGPT від OpenAI в операційну систему iPhone», — пише агентство.

Угода між компаніями буде в центрі уваги Всесвітньої конференції розробників Apple наступного тижня — і вона показує, наскільки сильно змінився баланс сил в Кремнієвій долині за останні кілька років.

Угода надає OpenAI доступ до сотень мільйонів користувачів Apple, включаючи тих, хто, можливо, не наважився б спробувати ChatGPT в іншому випадку. Для Apple ця угода означає, що компанія отримає найпопулярнішу технологію ери штучного інтелекту — чат-бота з потужними здібностями, який вона зможе поєднати зі своїми власними сервісами.

Apple розробляє безліч функцій штучного інтелекту, включаючи ті, що працюють на її пристроях, і ті, що вимагають хмарних обчислень. Вона також наповнює свого цифрового асистента Siri штучним інтелектом. Але власний чат-бот компанії ще не на висоті.

Партнерство з OpenAI, швидше за все, буде для Apple «коротко- та середньостроковим», вважає Даг Кіттлаус, ветеран технологій, який був співзасновником і керував компанією Siri до того, як вона була придбана Apple.

«Але ви можете бути впевнені, що вони будуть наполегливо працювати над розвитком своїх власних компетенцій тут», — додав Кіттлаус.

Економічна Правда За матеріалами:

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