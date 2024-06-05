Apple втратила близько $12 млн через підроблені iPhone за ​​останнє десятиріччя — Finance.ua
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Apple втратила близько $12 млн через підроблені iPhone за ​​останнє десятиріччя

Фондовий ринок
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Apple втратила близько $12 млн через підроблені iPhone за ​​останнє десятиріччя
Apple втратила близько $12 млн через підроблені iPhone за ​​останнє десятиріччя
Компанія Apple в останні десять років безкоштовно замінювала підроблені iPhone з вкраденими ідентифікаційними номерами. Корпорація обміняла приблизно 16 тис. одиниць підроблених пристроїв iPhone — і втратила понад $12 млн.
Про це пише WCCFTech.
Через вартість та тривалий термін роботи, iPhone та інші гаджети від корпорації Apple постійно підроблюють. Збитки компанії від підробок сягнули $12,3 млн. Основною причиною було те, що користувачі купляли підробні iPhone і приходили до Apple Store замінити їх на справжні.
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Проблема почалась ще в 2014-му — зі злочинної схеми. За даними джерел WCCFTech, шахраї отримували підроблені пристрої від виробників контрафакту в Китаї. Телефони також мали вкрадені серійники.
Оскільки на пристроях є справжні ідентифікаційні номери, які були вкрадені в колишніх власників, справжні користувачі можуть бути позбавлені гарантійного ремонту AppleCare. Причина в тому, що система Apple уже обробила ID як несправні та повернула пристрої.
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Щоб уникнути розкриття, зловмисники звертались по ремонт у різні Apple Store у Каліфорнії. Вони надавали неправдиву інформацію в офіційні магазини Apple, включаючи фейкові адреси, імена тощо.
В Apple Store міняли такі гаджети, як Apple Watch, iPad, різні варіанти iPhone, тощо. Якщо обвинувачуваних у злочині визнають винними, за законодавством США їм загрожує ув’язнення на багато років.
За матеріалами:
Speka
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