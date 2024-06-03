Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект

Технології&Авто
14
Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект
Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект
Apple Inc. планує модернізувати свого віртуального помічника Siri, додавши до нього більш просунутий штучний інтелект.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Читайте також
За словами джерел, нова система дозволить Siri вперше взяти під контроль усі функції в додатках. За їхніми словами, ця зміна вимагала оновлення базового програмного забезпечення Siri з використанням великих мовних моделей — основної технології, що лежить в основі генеративного штучного інтелекту — і стане одним з ключових моментів нового поступу Apple у сфері штучного інтелекту.
Оновлення є частиною більш широкої стратегії компанії в галузі ШІ, яка буде представлена на Всесвітній конференції для розробників 10 червня.
Читайте також
Як повідомляє Bloomberg, Apple готує кілька функцій, серед яких розшифровка голосових нотаток і резюме, швидкий огляд веб-сайтів і сповіщень, автоматичні відповіді на повідомлення, розширені можливості редагування фотографій і емодзі, створені штучним інтелектом.
Нова система дозволить Siri більш точно керувати iPhone або iPad та здійснювати навігацію. Це включає можливість відкривати окремі документи, переміщувати нотатки в іншу папку, надсилати або видаляти електронні листи, відкривати певну публікацію в Apple News, надсилати електронною поштою веб-посилання або навіть запитувати пристрій про короткий зміст статті.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.