Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект — Finance.ua

Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект 03.06.2024, 00:25 — Технології&Авто

Apple планує модернізувати Siri, додавши більш просунутий штучний інтелект

Apple Inc. планує модернізувати свого віртуального помічника Siri, додавши до нього більш просунутий штучний інтелект.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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За словами джерел, нова система дозволить Siri вперше взяти під контроль усі функції в додатках. За їхніми словами, ця зміна вимагала оновлення базового програмного забезпечення Siri з використанням великих мовних моделей — основної технології, що лежить в основі генеративного штучного інтелекту — і стане одним з ключових моментів нового поступу Apple у сфері штучного інтелекту.

Оновлення є частиною більш широкої стратегії компанії в галузі ШІ, яка буде представлена на Всесвітній конференції для розробників 10 червня.

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Як повідомляє Bloomberg, Apple готує кілька функцій, серед яких розшифровка голосових нотаток і резюме, швидкий огляд веб-сайтів і сповіщень, автоматичні відповіді на повідомлення, розширені можливості редагування фотографій і емодзі, створені штучним інтелектом.

Нова система дозволить Siri більш точно керувати iPhone або iPad та здійснювати навігацію. Це включає можливість відкривати окремі документи, переміщувати нотатки в іншу папку, надсилати або видаляти електронні листи, відкривати певну публікацію в Apple News, надсилати електронною поштою веб-посилання або навіть запитувати пристрій про короткий зміст статті.

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