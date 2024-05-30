Apple працює над перенесенням свого додатка TV+ на телефони Android — Finance.ua

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Apple працює над перенесенням свого додатка TV+ на телефони Android

Фондовий ринок
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Apple працює над перенесенням свого додатка TV+ на телефони Android
Apple працює над перенесенням свого додатка TV+ на телефони Android
Apple Inc. шукає старшого інженера, який допоможе створити телевізійний та спортивний додаток для Android, що означає, що компанія перенесе свій сервіс TV+ на конкуруючу платформу смартфонів.
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Про це повідомляє агентство Bloomberg.
В оголошенні про вакансії, опублікованому останніми днями, Apple заявила, що шукає людину, яка очолить розробку «нових цікавих функцій» і «допоможе створити додаток, що використовується мільйонами людей для перегляду і відкриття телевізійних і спортивних програм».
Цей крок свідчить про те, що компанія прагне завоювати частку ринку потокового відео — і відкладає своє суперництво з Android, щоб залучити додаткових користувачів. Apple рідко розробляє програмне забезпечення для Android від Google, який конкурує з її платформою iOS.
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Сервіс TV+, запущений у 2019 році, є відповіддю Apple на Netflix або Disney+, і компанія витратила значні кошти на наповнення його оригінальним контентом. Але важко сказати, скільки споживачів скористалися цією пропозицією.
Android може стати великим джерелом потенційних глядачів. Хоча Apple домінує на ринку смартфонів високого класу, Android має більше користувачів у всьому світі. На цій операційній системі працює понад 3 мільярди пристроїв по всьому світу. Apple має приблизно 2,2 мільярда активних пристроїв, більшість з яких — iPhone.
За матеріалами:
Економічна Правда
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