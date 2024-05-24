Apple може розробляти iPhone зі складаним екраном, що «самовідновлюється» — Finance.ua
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Apple може розробляти iPhone зі складаним екраном, що «самовідновлюється»

Технології&Авто
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Apple може розробляти iPhone зі складаним екраном, що «самовідновлюється»
Apple може розробляти iPhone зі складаним екраном, що «самовідновлюється»
Apple може працювати над iPhone зі складаним екраном, який матиме шар із «самовідновлення» для автоматичного заповнення вм’ятин і подряпин, свідчить новий патент компанії. Про це пише The Independent.
На відміну від Apple, провідні конкуренти, як-от Samsung, Google та OnePlus, вже представили смартфони зі складними екранами, а їхні новіші версії удосконалюють початкові конструкції. Наприклад, Samsung Galaxy Flip і Fold 5 мають тонші екрани ніж попередні моделі, що зменшує складку посередині та дозволяє телефону краще згинатися.
Apple може розробляти iPhone зі складаним екраном, що «самовідновлюється»
Однак тонші екрани зробили складні смартфони більш схильними до подряпин і вм’ятин, а також загалом більш крихкими.
Apple, схоже, намагається подолати цю проблему за допомогою покриття з «самовідновлювального матеріалу» на екрані, яке «може заповнити вм’ятину навіть без зовнішнього втручання».
У дизайнах екранів, які технологічний гігант презентував у своєму новому патенті, пристрій, ймовірно, застосовує тепло, світло або електричний струм до поверхні екрана, щоб стимулювати процес «загоєння».
Apple може розробляти iPhone зі складаним екраном, що «самовідновлюється»
Одна з їхніх розробок використовує прозорі провідники для нагрівання захисного шару дисплея телефону під час заряджання або коли користувачі активують цю функцію.
Крім того, Apple говорить, що для ініціації процесу «загоєння» екрана також може використовуватися світло, наприклад, окреме джерело ультрафіолету.
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У патенті також зазначено, що це покриття матеріалу може поширюватися по всій зовнішній поверхні захисного шару дисплея.
Раніше Apple розробила нову функцію Vehicle Motion Cues для своїх iPad або iPhone, яка має допомогти людям впоратися із захитуванням у транспорті.
За матеріалами:
Ain.Ua
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