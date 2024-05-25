Компанія Apple розробляє тоншу версію iPhone — Finance.ua

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Компанія Apple розробляє тоншу версію iPhone

Фондовий ринок
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Компанія Apple розробляє тоншу версію iPhone
Компанія Apple розробляє тоншу версію iPhone
Apple розробляє тоншу версію iPhone, яка, ймовірно, буде випущена у 2025 році.
Про це повідомляє The Information.
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Тонша версія, ймовірно, буде коштувати дорожче, ніж iPhone Pro Max, і, як очікується, буде випущена разом з iPhone 17 у вересні 2025 року. Про це йдеться в повідомленні від трьох людей, що знайомі з проєктом.
За даними дослідницької компанії International Data Corporation, найбільшу частку ринку смартфонів за перші три місяці 2024 року займала компанія Samsung — 20,8%, за нею йшла Apple з часткою ринку 17,3%.
У другому фінансовому кварталі продажі iPhone Apple впали на 10,5% до $45,96 млрд.
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Apple також планує зняти з виробництва свою менш дорогу модель iPhone Plus і має намір випустити дешевший iPhone, наступника iPhone SE, навесні 2025 року, йдеться у звіті.
За матеріалами:
mezha.media
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