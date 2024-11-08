На територіях створених індустріальних парків вже побудовано 12 заводів — Finance.ua

На територіях створених індустріальних парків вже побудовано 12 заводів
В Україні у межах індустріальних парків вже збудовано 12 заводів, а ще 13 — будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року.
Про це під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Він розповів, що створені підприємства працюють у сфері виробництва продуктів харчування, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії, поліграфії тощо.
«Понад 100 тисяч квадратних метрів промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню — це поточний статус розвитку індустріальних парків, які є складовою державної політики „Зроблено в Україні“», — заявив нардеп.
Він нагадав, що політика «Зроблено в Україні» вже включає понад 10 програм сприяння розвитку промисловості. У ході розгляду державного бюджету на 2025 рік триває дискусія щодо їх стабільного фінансування.
За словами Кисилевського, державна промислова політика останнім часом зазнала кардинальних змін і вже дає результат для держави. Також важливо, щоб програми «Зроблено в Україні» стабільно реалізовувались урядом протягом років.
«Тоді ми зможемо розраховувати на досягнення цільового показника — зростання з 8% до 20% частки переробної промисловості у ВВП, що означатиме перехід від бідності до клубу економічно розвинених країн», — підкреслив депутат.
В свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму розповів, що вже є майже 100 індустріальних парків для переробної промисловості. Цього року почали виплачуватися компенсації на їх облаштування.
Окрім того, за його словами, вперше закладено кошти в бюджет і є готовність відшкодовувати підключення до енергомереж та інші, визначені законом видатки. Ця практика працюватиме і наступного року.
У державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Програма державного стимулювання індустріальних парків передбачає фінансування до 150 мільйонів гривень для забезпечення будівництва необхідної інфраструктури. Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% кошторисної вартості робіт, таких як облаштування території або будівництво інженерно-транспортної інфраструктури.
Також програма передбачає компенсацію до 50% вартості приєднання до електромереж. Для деокупованих територій держава покриває 80% вартості.
Першим парком, який отримав 150 млн грн за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків в рамках політики «Зроблено в Україні», став індустріальний парк у місті Дніпро.
Поділитися новиною