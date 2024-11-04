Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави — Finance.ua

Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави Сьогодні 09:28 — Казна та Політика

Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави

Перші три індустріальні парки отримали кошти за державною програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків». Для будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури парки отримали 269,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Держфінансування отримали:

ТОВ «Коростенський індустріальний парк» — 83,6 млн грн для будівництва під’їзної дороги до індустріального парку «Коростень» (Житомирська область);

ТОВ «Юпаркс» — 115,9 млн грн на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку;

ТОВ «Компресорна техніка» — 69,8 млн грн для виконання робіт з примикання та реконструкції залізничної під’їзної колії для парку «Ковель Порто» (Волинська область).

«Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн, з яких вже підписали накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже навіть отримали 269,3 млн грн на рахунки. Важливо, що кошти спрямовуються на ескроу-рахунки та використовуються виключно за призначенням. Заявники повинні реалізувати проєкти упродовж двох років, а також протягом трьох років власним коштом збудувати та ввести в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити до парку не менше двох учасників», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Кошти перераховані на ескроу-рахунки, відкриті заявниками у державних банках-партнерах Мінекономіки. Фінансування може бути використане лише для виконання робіт, запланованих проєктною документацією.

Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу — зі спеціального ескроу-рахунку.

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