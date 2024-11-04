Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави — Finance.ua
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Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави

Казна та Політика
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Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави
Три індустріальні парки отримали 269,3 млн грн від держави
Перші три індустріальні парки отримали кошти за державною програмою «Державне стимулювання створення індустріальних парків». Для будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури парки отримали 269,3 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Держфінансування отримали:
  • ТОВ «Коростенський індустріальний парк» — 83,6 млн грн для будівництва під’їзної дороги до індустріального парку «Коростень» (Житомирська область);
  • ТОВ «Юпаркс» — 115,9 млн грн на будівництво внутрішніх проїздів Вінницького індустріального парку;
  • ТОВ «Компресорна техніка» — 69,8 млн грн для виконання робіт з примикання та реконструкції залізничної під’їзної колії для парку «Ковель Порто» (Волинська область).
«Цьогоріч на підтримку індустріальних парків ми заклали 1 млрд грн, з яких вже підписали накази на виділення понад 885,1 млн грн для 11 індустріальних парків, а перші три парки вже навіть отримали 269,3 млн грн на рахунки. Важливо, що кошти спрямовуються на ескроу-рахунки та використовуються виключно за призначенням. Заявники повинні реалізувати проєкти упродовж двох років, а також протягом трьох років власним коштом збудувати та ввести в експлуатацію не менше 5000 квадратних метрів промислових будівель та залучити до парку не менше двох учасників», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
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Кошти перераховані на ескроу-рахунки, відкриті заявниками у державних банках-партнерах Мінекономіки. Фінансування може бути використане лише для виконання робіт, запланованих проєктною документацією.
Кожен етап будівництва буде оплачений у співфінансуванні: першу половину за виконані роботи сплачує заявник, а другу — зі спеціального ескроу-рахунку.
За матеріалами:
Finance.ua
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