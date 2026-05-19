На Sony подали колективний позов через підвищення цін на PlayStation Сьогодні 23:25 — Технології&Авто

PlayStation

В суд Каліфорнії було подано колективний позов проти компанії Sony, у якому геймери звинувачують корпорацію в отриманні «значного прибутку» завдяки підвищенню цін на консолі PlayStation після запровадження тарифної політики адміністрації Дональда Трампа. Позивачі вимагають компенсацій для всіх покупців, які придбали PlayStation у період дії тарифів.

Про це пише Engadget.

Ситуація бере початок у 2025 році, коли президент Трамп застосував масштабні мита на ввезення імпортних товарів відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. У серпні того ж року Sony оголосила про підвищення вартості PS5, пояснивши це «складними економічними умовами».

Однак у подальшому Верховний суд США ухвалив рішення, яке визнає, що президент не мав повноважень запроваджувати тарифи таким чином. Це означало, що федеральний уряд зобов’язаний повернути кошти компаніям, які постраждали від незаконного підвищення мита.

Позиція позивачів

Позивачі стверджують, що Sony переклала додаткові витрати на споживачів, водночас залишаючись претендентом на відшкодування від уряду. Таким чином компанія могла отримати «подвійний прибуток» — і від підвищених цін, і від компенсацій.

Цей випадок не є поодиноким. У квітні було подано аналогічний позов проти Nintendo, яка також заявила про фінансові втрати через тарифну політику та навіть розпочала власну судову справу проти уряду США. Крім того, масштабніший колективний позов отримала і Amazon, яку звинувачують у тих самих діях — перекладанні витрат на клієнтів при одночасному отриманні компенсацій.

Нагадаємо, у березні цього року Finance.ua писав , що компанія Sony оголосила про підвищення цін на консолі PlayStation 5, PS5 Pro та ігровий пристрій PlayStation Portal по всьому світу. «З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та PlayStation Portal у всьому світі. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб продовжувати надавати ігровий досвід у всьому світі», — заявляли в компанії.

Також ми з посиланням на Notebookcheck писали , що PlayStation 6 або Project Helix можуть отримати цінник у $1000. Такі заяви були пов’язані з тим, що дефіцит пам’яті може тривати щонайменше до 2028 року, через що сам запуск нового покоління консолей затримується.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.