0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Наступне покоління коснолей Sony та Microsoft може коштувати $1000

Технології&Авто
74
PlayStation 6 може вийти аж у 2029 році
Sony нещодавно вдруге за рік підняла вартість PlayStation 5, що викликало чимале занепокоєння у гравців та аналітиків по всьому світу, які тепер вважають, що наступні покоління консолей можуть коштувати $1000.
Про це повідомляє Notebookcheck.
Одразу кілька аналітиків заявили, що PlayStation 6 або Project Helix, що стане наступною Xbox, може отримати цінник у $1000. Такі заяви пов’язані з тим, що дефіцит пам’яті може тривати щонайменше до 2028 року, через що сам запуск нового покоління консолей затримується.
Раніше з’являлися заяви, що PlayStation 6 може вийти аж у 2029 році, а дефіцит компонентів змусить компанію активніше заробляти на наявній базі користувачів PlayStation 5.

Які ціни очікувати

Консультант доктор Серкан Тото заявив, що ціна у щонайменше $999 за мінімум одну з версій PlayStation 6 є «цілком реальною». Водночас дослідник Йост ван Дройнен відзначає, що через дефіцит «консолі за $1000 стане нормою».
Інформації про Project Helix від Microsoft поки небагато, однак раніше інсайдер SneakersSO повідомляв, що консоль буде «досить дорогою» та орієнтованою на «дуже вузьку» аудиторію, а не на масового споживача.
За матеріалами:
mezha.media
ТехнологіїТехніка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems