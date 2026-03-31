Наступне покоління коснолей Sony та Microsoft може коштувати $1000

PlayStation 6 може вийти аж у 2029 році

Sony нещодавно вдруге за рік підняла вартість PlayStation 5, що викликало чимале занепокоєння у гравців та аналітиків по всьому світу, які тепер вважають, що наступні покоління консолей можуть коштувати $1000.

Про це повідомляє Notebookcheck.

Одразу кілька аналітиків заявили, що PlayStation 6 або Project Helix, що стане наступною Xbox, може отримати цінник у $1000. Такі заяви пов’язані з тим, що дефіцит пам’яті може тривати щонайменше до 2028 року, через що сам запуск нового покоління консолей затримується.

Раніше з’являлися заяви, що PlayStation 6 може вийти аж у 2029 році, а дефіцит компонентів змусить компанію активніше заробляти на наявній базі користувачів PlayStation 5.

Які ціни очікувати

Консультант доктор Серкан Тото заявив, що ціна у щонайменше $999 за мінімум одну з версій PlayStation 6 є «цілком реальною». Водночас дослідник Йост ван Дройнен відзначає, що через дефіцит «консолі за $1000 стане нормою».

Інформації про Project Helix від Microsoft поки небагато, однак раніше інсайдер SneakersSO повідомляв, що консоль буде «досить дорогою» та орієнтованою на «дуже вузьку» аудиторію, а не на масового споживача.

