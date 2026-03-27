Sony підвищує ціни на PlayStation 5 по всьому світу Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Рекомендовані ціни можуть відрізнятися залежно від регіону

Компанія Sony оголосила про підвищення цін на консолі PlayStation 5, PS5 Pro та ігровий пристрій PlayStation Portal по всьому світу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та PlayStation Portal у всьому світі. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб продовжувати надавати ігровий досвід у всьому світі», — сказано в повідомленні.

Нові рекомендовані роздрібні ціни набудуть чинності з 2 квітня 2026 року.

Нові ціни на PlayStation 5 у різних регіонах

У США вартість консолей становитиме:

PS5 — $649,99;

PS5 Digital Edition — $599,99;

PS5 Pro — $899,99.

У Великій Британії:

PS5 — £569,99;

PS5 Digital Edition — £519,99;

PS5 Pro — £789,99.

У Європі:

PS5 — €649,99;

PS5 Digital Edition — €599,99;

PS5 Pro — €899,99.

У Японії:

PS5 — ¥97 980;

PS5 Digital Edition — ¥89 980;

PS5 Pro — ¥137 980.

Оновлення цін на PlayStation Portal

Також змінюється вартість пристрою PlayStation Portal.

Нові ціни:

США — $249,99;

Велика Британія — £219,99;

Європа — €249,99;

Японія — ¥39 980.

Для інших ринків рекомендовані ціни можуть відрізнятися залежно від регіону.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.