На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців — Finance.ua

На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців, Фото: Toyota

Минулого місяця український автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.

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У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota Rаv -4 (219 шт.)

Другий результат у Nissan X-Trail (85 шт.)

Третій за популярністю — Mercedes-Benz GLE (60 шт.)

Лідер серед імпортованих вживаних «гібридів»

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.)

Також у лідерській трійці: Toyota Rаv -4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.).

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