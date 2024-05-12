На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців — Finance.ua
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На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців

Технології&Авто
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На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців
На скільки збільшилася реєстрація гібридних авто у квітні та які моделі найпопулярніші серед українців, Фото: Toyota
Минулого місяця український автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.
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У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota Rаv -4 (219 шт.)
Другий результат у Nissan X-Trail (85 шт.)
Третій за популярністю — Mercedes-Benz GLE (60 шт.)

Лідер серед імпортованих вживаних «гібридів»

У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (101 од.)
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Також у лідерській трійці: Toyota Rаv -4 (68 шт.) та Toyota Prius (60 шт.).
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За матеріалами:
Finance.ua
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