На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах — Finance.ua

На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах Сьогодні 05:13 — Технології&Авто

На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах, Фото: auto.ria

У минулому місяці в Україні зареєстрували 1500 гібридних легкових автомобілів.

Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників «Укравтопром».

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За даними Асоціації, показник лютого став на 54% більшим, ніж у лютому 2023 року. Частка нових авто в цій кількості становила 51%.

Які авто у лідерах серед нових легкових гібридних машин

Toyota Rav-4 — 118 од.;

Toyota Camry — 85 од.;

Nissan Qashqai — 56 шт.

«Укравтопром» зазначає, що у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими у першу трійку увійшли:

Ford Fusion US — 65 шт.;

Toyota Prius — 52 шт.;

Toyota Rav-4 — 42 шт.

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Нагадаємо, раніше «Укравтопром» повідомляв , що у лютому на автомобілі з традиційними двигунами припало 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж у 2023 році.

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