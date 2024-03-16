На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах — Finance.ua

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На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах

Технології&Авто
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На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах
На скільки в Україні збільшилася реєстрація гібридних авто, та які машини у лідерах, Фото: auto.ria
У минулому місяці в Україні зареєстрували 1500 гібридних легкових автомобілів.
Про це повідомляє Асоціація автомобілевиробників «Укравтопром».
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За даними Асоціації, показник лютого став на 54% більшим, ніж у лютому 2023 року. Частка нових авто в цій кількості становила 51%.

Які авто у лідерах серед нових легкових гібридних машин

  • Toyota Rav-4 — 118 од.;
  • Toyota Camry — 85 од.;
  • Nissan Qashqai — 56 шт.
«Укравтопром» зазначає, що у реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими у першу трійку увійшли:
  • Ford Fusion US — 65 шт.;
  • Toyota Prius — 52 шт.;
  • Toyota Rav-4 — 42 шт.
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Нагадаємо, раніше «Укравтопром» повідомляв, що у лютому на автомобілі з традиційними двигунами припало 68% ринку нових легковиків, що на 4 відсоткових пунктів (в.п.) менше, ніж у 2023 році.
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За матеріалами:
Finance.ua
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