В Україні випробували бронеавтомобіль з вітчизняним бойовим модулем (фото) — Finance.ua
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В Україні випробували бронеавтомобіль з вітчизняним бойовим модулем (фото)

Технології&Авто
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ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування десятимісного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем українського виробництва «Таврія-14,5».
Про це ідеться на сторінці підприємства у Facebook.
«БМ „Таврія-14,5“ — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. За допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях в русі», — ідеться у повідомленні.
<i>Бронеавтомобіль «Новатор». Фото ТОВ «Українська бронетехніка»</i>
Бронеавтомобіль «Новатор». Фото ТОВ «Українська бронетехніка»
Модуль дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 км як вдень, так і вночі.
<i>Бронеавтомобіль «Новатор». Фото ТОВ «Українська бронетехніка»</i>
Бронеавтомобіль «Новатор». Фото ТОВ «Українська бронетехніка»
Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО — STANAG 1. Розробник передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу і блоків системи управління озброєнням.
За матеріалами:
Укрінформ
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