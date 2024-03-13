В Україні випробували бронеавтомобіль з вітчизняним бойовим модулем (фото) — Finance.ua

В Україні випробували бронеавтомобіль з вітчизняним бойовим модулем (фото) Сьогодні 05:27 — Технології&Авто

ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування десятимісного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем українського виробництва «Таврія-14,5».

Про це ідеться на сторінці підприємства у Facebook.

«БМ „Таврія-14,5“ — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. За допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожих цілях в русі», — ідеться у повідомленні.

Бронеавтомобіль «Новатор». Фото ТОВ «Українська бронетехніка»

Модуль дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 км як вдень, так і вночі.

Бронеавтомобіль «Новатор». Фото ТОВ «Українська бронетехніка»

Рівень бронезахисту бойового модуля відповідає рівню НАТО — STANAG 1. Розробник передбачив відповідний броньовий рівень захисту корпусу і блоків системи управління озброєнням.

Укрінформ За матеріалами:

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