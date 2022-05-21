На ринок криптовалют чекає глобальне перезавантаження: прогнози аналітиків Forbes — Finance.ua

На ринок криптовалют чекає глобальне перезавантаження: прогнози аналітиків Forbes

Аналітики видання Forbes прогнозують «перезавантаження» ринку криптовалют, до якого призведе обвал стейблкойнів UST та LUNA. На їхню думку, у майбутньому ринкова капіталізація цифрових активів знову зросте і, можливо, цей крах призведе до створення нових інноваційних інструментів.

Експерти порівнюють наслідки від нещодавнього падіння UST та LUNA з подіями, що відбувалися раніше у сфері криптовалют: зломом біржі Mt. Gox (2014), обвалом The DAO (2016), зникненням ICO (2018), просіданням курсу криптовалют на 40% (2020). Однак після всіх цих, на перший погляд, негативних подій ринок показував хороше зростання.

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Як відомо, UST (UST — алгоритмічний стейблкойн без резервів, що зберігає вартість за допомогою алгоритму, що забезпечує баланс між стабільною монетою та монетою-партнером, у ролі якої виступає Luna, — ред.), не врятувала його прив’язка у доларі США, — стейблкойн обвалився, як пише ЗМІ, «через жадібність і незрілість технології». Цілком природно, що та ж доля спіткала і LUNA.

Висока мета забезпечити криптовалютам децентралізацію себе не виправдала, бо, вважає автор матеріалу, не можна забезпечити стабільний актив іншим, нестабільним активом. Такої думки дотримується і засновник венчурної компанії Morgan Creek Марк Юско.

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Спираючись на попередній досвід, інвестори не піддаються паніці, що позитивно позначиться на ситуації загалом і певним чином загальмує падіння діджитал-активів. Така поведінка цілком зрозуміла, адже, як йшлося вище, після провалів попередніх років були злети.

Тож загалом прогнози оптимістичні. У Forbes вважають, що гіркий досвід UST та LUNA призведе до створення інноваційних інструментів чи продуктів, які завадять таким ситуаціям у майбутньому. Як відомо, після краху Mt. Gox з’явилися криптобіржі Coinbase та Kraken, невдачі з DAO та ICO призвели до розквіту DeFi.

Що стосується такої проблеми, як жадібність, то схем швидкого збагачення сфері криптовалют доведеться позбуватися, вважають аналітики, тому що вона несе велику загрозу цілим категоріям цифрових активів.

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