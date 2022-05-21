На ринок криптовалют чекає глобальне перезавантаження: прогнози аналітиків Forbes — Finance.ua
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На ринок криптовалют чекає глобальне перезавантаження: прогнози аналітиків Forbes

Вчора 06:39Технології&Авто
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Аналітики видання Forbes прогнозують «перезавантаження» ринку криптовалют, до якого призведе обвал стейблкойнів UST та LUNA. На їхню думку, у майбутньому ринкова капіталізація цифрових активів знову зросте і, можливо, цей крах призведе до створення нових інноваційних інструментів.
Експерти порівнюють наслідки від нещодавнього падіння UST та LUNA з подіями, що відбувалися раніше у сфері криптовалют: зломом біржі Mt. Gox (2014), обвалом The DAO (2016), зникненням ICO (2018), просіданням курсу криптовалют на 40% (2020). Однак після всіх цих, на перший погляд, негативних подій ринок показував хороше зростання.
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Як відомо, UST (UST — алгоритмічний стейблкойн без резервів, що зберігає вартість за допомогою алгоритму, що забезпечує баланс між стабільною монетою та монетою-партнером, у ролі якої виступає Luna, — ред.), не врятувала його прив’язка у доларі США, — стейблкойн обвалився, як пише ЗМІ, «через жадібність і незрілість технології». Цілком природно, що та ж доля спіткала і LUNA.
Висока мета забезпечити криптовалютам децентралізацію себе не виправдала, бо, вважає автор матеріалу, не можна забезпечити стабільний актив іншим, нестабільним активом. Такої думки дотримується і засновник венчурної компанії Morgan Creek Марк Юско.
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Спираючись на попередній досвід, інвестори не піддаються паніці, що позитивно позначиться на ситуації загалом і певним чином загальмує падіння діджитал-активів. Така поведінка цілком зрозуміла, адже, як йшлося вище, після провалів попередніх років були злети.
Тож загалом прогнози оптимістичні. У Forbes вважають, що гіркий досвід UST та LUNA призведе до створення інноваційних інструментів чи продуктів, які завадять таким ситуаціям у майбутньому. Як відомо, після краху Mt. Gox з’явилися криптобіржі Coinbase та Kraken, невдачі з DAO та ICO призвели до розквіту DeFi.

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Що стосується такої проблеми, як жадібність, то схем швидкого збагачення сфері криптовалют доведеться позбуватися, вважають аналітики, тому що вона несе велику загрозу цілим категоріям цифрових активів.
За матеріалами: Фокус
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