Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини — Finance.ua
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Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини

Вчора 01:34Технології&Авто
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Нерозуміння технології стало найбільш популярною причиною, через яку користувачі відмовлялися інвестувати в цифрові активи. Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Coupon Follow.
У дослідженні брали участь 1172 жителів США віком від 18 років, які ще жодного разу не інвестували у криптовалюти.
42% опитаних так і не зважилися на купівлю монет, оскільки «не розуміють їхньої цінності». 39% стурбовані волатильністю. 35% вважають криптовалюти скамом — найчастіше цю причину називали представники покоління бебі-бумерів (44%).
Ще 24% заявили, що недостатньо компетентні для купівлі активу.
Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини
18% респондентів розповіли, що певної миті завантажували на телефон програми криптовалютних бірж, але так ними і не скористалися. Одним не вистачало знань, інші злякалися нестабільних цін, третіх хвилювала безпека софту.
Лише 6% американців, які нині не мають криптовалюти, заявили, що готові купити її в найближчому майбутньому.
Змінити скептичний настрій опитаних допомогла б додаткова інформація про переваги інвестування у криптовалюти. Так вважають 18%.
16% зважилися б на першу купівлю за наявності вищого поточного доходу — найчастіше цю відповідь давали міленіали.
Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини
Представники покоління Z у свою чергу зацікавлені у державному регулюванні та контролі за ринком з боку правоохоронних органів.
Чому інвестори відмовляються купувати Bitcoin: найпопулярніші причини
У разі купівлі першими монетами для більшості опитаних стали б біткойн, Ethereum або USD Coin.
Якщо ризик в інвестиціях — це не ваша стратегія, пам’ятайте, що завжди можна отримувати відсотки з депозиту. Finance.ua спеціально домовився з банками, щоб ви могли отримати «Бонус до депозиту». Вигідне збільшення відсотків можна оформити за три кроки.

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За матеріалами: Forklog
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