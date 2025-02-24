На ринку праці бракує професіоналів — експертка Сьогодні 21:40 — Особисті фінанси

На ринку праці бракує професіоналів — експертка

Зараз на ринку праці недостатньо кваліфікованих кадрів. Компанії витрачають ресурси, щоб навчити їх самостійно.

Про це розповіла директорка сервісу онлайн платежів iPay.ua Ольга Неділько під час FinYear 2025

За її словами, Національний банк вводить занадто багато нових змін, запроваджує все більше вимог до роботи фінансових установ, через це компанії вимушені відкривати нові вакансії та розширювати штат. Водночас на ринку не вистачає професіоналів, і деякі компанії розв’язують це питання внутрішнім навчанням.

«Ми постійно набираємо нових людей, але на ринку не вистачає професіоналів. У зв’язку з тим, що за останні два роки створено величезний ажіотаж на кілька вакансій, то люди, які є на ринку, починають піднімати свою вартість. Це впливає на вартість продукту та робіт, а загалом і на сам бізнес. Ми та колеги з інших компаній вирішуємо це внутрішнім навчанням, якщо кадри не знайти на ринку. Зміни відбуваються дуже швидко, і для того, щоб навчити людину відповідати новим вимогам, потрібно час», — розповіла Неділько.

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Партнерка та СЕО Адвокатського обʼєднання Juscutum Ірина Біляєва наголосила, що в бізнесі потрібно створювати інститути, платформи для навчання нових експертів, бо інакше через рік-два не буде кому працювати. На її думку, проблему може допомогти вирішити штучний інтелект, який замінить частину співробітників.

Нагадаємо, у Державному центрі зайнятості назвали сфери економіки, де у 2024 році відчувався найбільший дефіцит працівників. Там зазначають, що у 2024 році найбільший дефіцит кадрів в Україні був у сфері освіти, там потребували близько 25 тисяч людей. На другому місці — переробна промисловість — 9 тисяч вакансій. На третьому — сфера розміщення і харчування із трьома тисячами осіб.

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