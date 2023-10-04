На офіційних ресурсах МВС України знову можна сплачувати штрафи за порушення ПДР — Finance.ua

На офіційних ресурсах МВС України знову можна сплачувати штрафи за порушення ПДР Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

На офіційних ресурсах МВС України знову можна сплачувати штрафи за порушення ПДР

На офіційних ресурсах МВС України знову можна сплачувати штрафи за адміністративні порушення правил дорожнього руху, зафіксовані комплексами автоматичної фіксації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:

Офіційні сервіси дозволяють не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

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Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Довідка Finance.ua:

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