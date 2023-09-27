Підроблене посвідчення водія: яка відповідальність та як не стати жертвою шахраїв — Finance.ua

Підроблене посвідчення водія: яка відповідальність та як не стати жертвою шахраїв Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Підроблене посвідчення водія: яка відповідальність та як не стати жертвою шахраїв

В Одеській області водій звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти своє посвідчення, яке не відображалося в застосунку Дія. Однак адміністратори запідозрили, що бланк документа має ознаки підробки. Під час перевірки з’ясували — посвідчення водія видавалося іншій особі, повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

Окрім того фальшиві документи виявляють в осіб, які перебувають за кордоном. У Португалії в громадянина України правоохоронці вилучили посвідчення водія через порушення безпеки дорожнього руху. У зв’язку з цим до сервісного центру МВС в Хмельницькій області було надіслано відповідний запит. Під час перевірки з’ясувалось, що документ з такою серією та номером належить іншій особі.

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І такі випадки непоодинокі. До сервісного центру МВС іноді звертаються громадяни зі скаргами, що після отримання посвідчення водія воно не відображається в застосунку «Дія». Після уточнюючих питань стає зрозуміло, що керманичі придбали водійське посвідчення незаконним способом.

На Житомирщині та Одещині поліцейські теж зафіксували кілька випадків, коли кермувальники їздили із підробленими посвідченнями водія. Іноді водії зізнаються, що користувались послугами шахраїв та придбали документи за гроші.

Як працюють аферисти

«Допомогу» аферисти пропонують в соцмережах та обіцяють швидко вирішити питання з документами. Зловмисники використовують фішингові сайти, які ззовні схожі на офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС. Зазвичай, їх просувають через рекламу в соцмережах.

Головна мета фішингових сайтів — виманити у довірливих або неуважних користувачів персональні дані, які згодом можуть використати у неправомірних цілях.

Аби не потрапити у пастку зловмисників — не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями та особливо не вводьте персональні дані на підозрілих ресурсах. Усі державні вебсайти завжди мають домен «gov.ua».

Де перевірити документ

Якщо сумніваєтесь у легітимності свого документу, перевірити його можливо онлайн. На сайті Головного Сервісного центру МВС доступний електронний сервіс перевірка посвідчення водія.

Головний сервісний центр МВС закликає не купувати посвідчення водія на сумнівних веб-ресурсах. Єдиний спосіб отримати документ — пройти курси в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Алгоритм отримання посвідчення водія доступний у розділі « Як стати водієм ».

Покарання

Для тих осіб, які хочуть незаконним шляхом отримати посвідчення водія, передбачена відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Таке порушення карається штрафом до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6-ти місяців, або обмеженням волі на строк до 2-ох років. А підроблений документ буде вилучений та знищений.

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