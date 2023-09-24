Водії зможуть повторно замовити доставку посвідчення водія — Finance.ua

Водії зможуть повторно замовити доставку посвідчення водія Вчора 21:04 — Особисті фінанси

Водії зможуть повторно замовити доставку посвідчення водія

В Електронному кабінеті водія для кермувальників стала доступна нова опція — «Повторна доставка посвідчення водія».

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Послуга буде корисна тим особам, які замовили посвідчення водія Укрпоштою, але не змогли його вчасно забрати. Відтепер водії можуть повторно замовити доставку свого готового документу на відділення національного оператора поштового зв’язку.

Читайте також Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій

Новою опцією можуть скористатись особи, які мешкають на території України. У тимчасово окупованих регіонах та за кордоном наразі вона не доступна.

Як скористатись послугою

Щоб скористатись послугою, необхідно увійти в Електронний кабінет водія

Після авторизації, у розділі «Картка водія» буде доступна кнопка «Замовити». Необхідно заповнити анкетні дані, ввести адресу та сплатити за послугу.

Вартість — 192 грн з ПДВ.

Оформити доставку громадяни можуть декілька разів упродовж року від дати замовлення послуги з обміну посвідчення водія. Потім документ повертається до сервісного центру МВС і буде знищений.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.