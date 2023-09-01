Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС — Finance.ua
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Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС

Особисті фінанси
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Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС
Як обміняти посвідчення водія при зміні персональних даних — роз’яснення МВС
При зміні персональних даних посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів.
Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
«При зміні персональних даних, посвідчення водія потрібно замінити впродовж 10 днів. Це можна зробити в сервісному центрі МВС, або ж онлайн в Електронному кабінеті водія чи застосунку Дія", — сказано в повідомленні.
Що потрібно для отримання послуги:
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • наявне посвідчення водія;
  • документ, що підтверджує зміну персональних даних.
В МВС додали, що під час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.
Орієнтовна вартість обміну посвідчення водія — 270 грн.

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Нагадаємо, у 2023 році 74 000 українців отримали посвідчення водія. Процес отримання посвідчення зазнав деяких змін. Тепер водії-початківці повинні спочатку пройти теоретичний курс в автошколі, а потім скласти іспит у сервісному центрі МВС. Після цього вони повинні пройти практичну підготовку, скласти внутрішній іспит і, нарешті, скласти практичний іспит з водіння в іншому сервісному центрі МВС.

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За матеріалами:
Finance.ua
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