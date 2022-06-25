​На одну вакансію претендують 15-20 кандидатів: аналітика work.ua — Finance.ua

​На одну вакансію претендують 15-20 кандидатів: аналітика work.ua 25.06.2022, 09:12 — Особисті фінанси

​На одну вакансію претендують 15-20 кандидатів: аналітика work.ua

На початку повномасштабного вторгнення рф кількість вакансій знизилася майже в 15 разів. Проте з початку квітня вона постійно зростає.

Про це повідомив Артур Міхно з сайту пошуку роботи work.ua в ефірі всеукраїнського телемарафону.

«На початку вторгнення кількість вакансій знизилася просто катастрофічно, і падіння було майже в 15 разів. До початку війни на сайті було майже 90 тис. актуальних вакансій, і кількість знизилася до 6 тис. З початку квітня кількість актуальних вакансій постійно зростає, ми бачимо цей тренд, і зараз вже більше 30 тис. актуальних вакансій. Приблизно щотижня ринок повертається на 10%», — сказав керівник work.ua

За його словами, сьогодні кількість відвідувачів сайту така само, як і до війни — близько 500 тисяч людей щодня. Хоча зараз це не лише ті, хто втратив роботу, а й працевлаштовані, які цікавляться іншими пропозиціями.

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«Конкуренція значно підсилилася, і зараз на одну вакансію претендують у 3-5 разів більше людей, ніж це було до війни. Якщо, наприклад, до війни було 3-4 кандидати, то зараз — 15-20 кандидатів на одне місце», — розповів Артур Міхно.

Де найбільше роботи? Лідерами з кількості актуальних вакансій є напрямки, пов’язані з продажами. Також у список найпопулярніших спеціальностей входять водії, бухгалтери, логісти та робітничі спеціальності, а кількість пропозицій роботи у готельному та туристичному бізнесі впала.

Раніше повідомлялося, що більшість пропозицій роботи в сфері продаж мають не надто високий рівень зарплат . В половині всіх актуальних вакансій роботодавці зазначають мінімальний розмір заробітної плати у сфері — від 9 200 грн. У чверті (23%) вакансій пропонований оклад стартує від 16 500 грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23 700 грн. Більшу компенсацію пропонує менша кількість роботодавців, 8% пропонує заробітну плату від 31 000 грн, та 5% — від 38 200 грн.

Довідка Finance.ua:

середня заробітна плата у червні у всіх вакансіях на порталі із пошуку роботи grc.ua складає 20 100 грн;

за різними опитуваннями, падіння зарплат у приватному секторі в середньому становило від 25% до 50% як порівняти з довоєнним часом. Найбільше таких у видобувній промисловості та будівництві.



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