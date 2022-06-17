Які зарплати зараз пропонують у сфері продаж (інфографіка) — Finance.ua

Які зарплати зараз пропонують у сфері продаж (інфографіка)

Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Які зарплати зараз пропонують у сфері продаж (інфографіка)

Попри те, що ритейл під час війни зазнав великих збитків, ця сфера демонструє динамічне відновлення на ринку праці.

Вакансії для продавців, касирів, працівників складів, водіїв у магазини з’явилися чи не найперші після обвалу ринку праці наприкінці лютого — на початку березня. Частка вакансій для фахівців торгівлі наблизилася до довоєнних показників у відсотках та складає 24,2% від усіх актуальних у червні. Щоправда, у кількісному вираженні пропозицій роботи у сфері продажу значно менше, аніж це було до війни.

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua зробив аналіз динаміки відновлення ринку праці у сфері продажу, а також з’ясував, для кого є робота у цій сфері та яку зарплату пропонують.

Ринок праці оживає, проте темпи відновлення низькі. Зараз на сайті grc.ua вакансій у чотири з половиною разів менше, аніж було до війни. Частка вакансій у сфері продажу наблизилася до довоєнних показників у відсотках і складає чверть від всіх актуальних. Ця сфера завжди була лідером серед загальної кількості пропозицій роботи на порталі. Активність пошукачів в сфері теж починає зростати. Конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажу зараз становить приблизно 4 особи на одне робоче місце.

Динаміка відновлення показників

Сфера продаж — перша сфера, яка наблизилася до довоєнних показників за кількістю вакансій у відсотковому значенні. В лютому 2022 року частка вакансій у цій сфері складала 24,2% від всіх актуальних на порталі. Потім відбувся спад кількості вакансій, найнижчий показник був в квітні 18,6%. З травня почалося поступове зростання кількості вакансій та в червні частка пропозицій роботи для фахівців сфери продажу досягла показників довоєнного часу — 24,5% від всіх актуальних.

Найбільше вакансій для спеціалістів сфери продажу зараз відкрито в Києві — 24% від всіх актуальних пропозицій. На другому місці по кількості пропозицій роботи Львівська область (11%), на третьому — Дніпропетровська область (8%).

Чи потрібен досвід? Продавці та касири традиційно є одними з найзатребуваніших працівників. Роботодавці, аби закрити ці вакансії, готові навчати та надавати додаткові тренінги та курси. Такий намір зазначений практично в усіх вакансіях. Крім того, у більшості випадків (62% актуальних вакансій), аби отримати роботу у сфері продаж, пошукачам не потрібен досвід.

Яку пропонують заробітну плату?

Більшість пропозицій роботи в сфері продаж мають не надто високий рівень щомісячної компенсації. В половині всіх актуальних вакансій роботодавці зазначають мінімальний розмір заробітної плати у сфері — від 9 200 грн. У чверті (23%) вакансій пропонований оклад стартує від 16 500 грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23 700 грн. Більшу компенсацію пропонує менша кількість роботодавців, 8% пропонує заробітну плату від 31 000 грн, та 5% — від 38 200 грн.

Кого шукають?

На початку літа роботодавці найбільше шукають продавців — касирів 30% від всіх актуальних вакансій у сфері продажу. Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці продавцям — 13 800 грн.



На другому місці по затребуваності йдуть таємні покупці (17% вакансій), рівень заробітної плати від 5 000 до 10 000 грн залежно від зробленої роботи.

Третю сходинку займають менеджери з продажу (11%), цим фахівцям в середньому пропонують 21 300 грн за роботу.

Для менеджерів по роботі з клієнтами актуальних вакансій 6% і середній оклад — 25 000 грн. Зазначимо, що у більшості вакансій менеджерів по роботі з клієнтами вимагається знання іноземної мови.

На заробітну плату 25 000 грн можуть претендувати також керуючі магазином.

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